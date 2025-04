RC - Dernières infos

Études à la HEP-VS: entre satisfaction et besoin de flexibilité

Une étude inédite menée par la Haute école pédagogique du Valais (HEP-VS) met en lumière les réalités vécues par ses étudiantes et étudiants : si la satisfaction globale est élevée, des attentes claires émergent autour de la charge de travail, du stress et de la flexibilité des cursus.

À la HEP-VS, on forme le personnel enseignant de demain… mais dans quelles conditions ? Une enquête inédite vient de sonder le quotidien des étudiantes et étudiants de la Haute école pédagogique du Valais. Avec 70% de satisfaction générale, la formation est bien perçue, notamment grâce à la qualité des enseignements et au lien humain. Mais 58% des répondantes et répondants pointent un manque de flexibilité dans l’organisation des cursus, souhaitant plus de temps pour travailler ou se reposer. Le stress, la charge de travail et les discriminations – notamment liées au genre et à l’origine – ressortent aussi comme préoccupations majeures.

Entretien avec la déléguée à la santé, au bien être, au travail et dans les études à la HEP-VS, Isabelle Betrisey :

/Julie Gay