« Et si on parlait de ? » : les soirées-rencontres reviennent dans la Vallée d’Illiez

Après une première édition réussie, les événements intergénérationnels « Et si on parlait de ? » reprennent en 2025 avec des discussions ouvertes sur des sujets de société.

Les soirées-rencontres « Et si on parlait de ? » font leur retour dans la Vallée d’Illiez. Ces rendez-vous intergénérationnels, animés par des intervenants, offrent des espaces de discussion où l’on aborde avec bienveillance et humour des thèmes parfois tabous ou méconnus. Intimité, mort, écrans, généalogie : autant de sujets qui permettent d’échanger sur les préoccupations actuelles et de créer du lien entre les habitants des différents villages de la région.

🎙 Écoutez l’entretien de Aurélie Lhermitte et Joe Gross



Les rencontres sont gratuites et ouvertes à tous. Le premier rendez-vous de l’édition 2025 se tiendra le jeudi 6 février à La Mascotte, à Val d’Illiez. Pour cette soirée, l’intervenant Gabriel Bender proposera une réflexion autour du thème « Le vin, la vie et le temps qui reste ».

Julie Gay