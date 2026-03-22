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Estivage en France interdit : les éleveurs romands doivent s’adapter

La Confédération interdit cet été l’estivage des bovins suisses en France. Une mesure préventive pour éviter l’introduction de la dermatose nodulaire contagieuse dans le pays, mais qui a des conséquences, notamment en Suisse romande.

Chaque été, plusieurs milliers de bovins suisses traversent la frontière pour pâturer dans les alpages français. Mais cette année, la Confédération a décidé de suspendre cette pratique. Objectif : limiter le risque d’introduction de la dermatose nodulaire contagieuse, une maladie virale qui touche les bovins et qui circule actuellement en France. Au total, environ 6000 animaux sont concernés, principalement en Suisse romande, dont près de 4000 dans le canton de Vaud.

Pour les éleveurs, la décision implique de revoir toute l’organisation de l’estivage. Un estivage transfrontalier qui fait partie des mœurs. Les précisions de Martin Pidoux, directeur de Prométerre, l’Association vaudoise de promotion des métiers de la terre.

Avec l’arrêt de cet estivage transfrontalier, près de 270 éleveurs doivent donc trouver des solutions. Ils pourraient d’ailleurs en trouver du côté du Valais. Le canton est beaucoup moins touché par cette nouvelle mesure. Le directeur de la Chambre valaisanne d’agriculture, Pierre-Yves Felley

Jusqu’ici, aucun cas de dermatose nodulaire contagieuse n’a été détecté en Suisse à ce jour.

/LT