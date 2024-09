es candidats de Vérossaz se dévoilent

RC - Dernières infos

Les candidats de Vérossaz se dévoilent

La nouvelle saison politique valaisanne est lancée. En octobre, la population votera pour choisir ses représentants au niveau communal.

Pour y voir plus clair, nous vous présentons chaque semaine un état des lieux des différentes communes. Aujourd’hui, nous nous rendons à Vérossaz où les élections prennent un tournant particulier.

Pour la première fois, une seule liste de cinq candidats a été déposée et n’est affiliée à aucun parti officiel. Cinq prétendants pour cinq sièges à la municipalité, cela signifie qu’aucun bulletin vote ne sera requis, les candidats sont élus d’office.

Le futur conseil communal sera donc composé de Gilles Donadello, ancien président PDC de la commune entre 2004 et 2008, d’Angelo Rivello, développeur informatique et ancien conseiller communal PLR à Martigny, Catherine Daurelle, enseignante et adjointe de direction scolaire retraitée, Ludovic Blatti responsable sécurité et Thierry Fidanza, collaborateur chez la Romande Energie.

