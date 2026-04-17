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Éric et Isabelle Tschopp racontent leur parcours de don de rein à deux voix

Sept ans après une transplantation rénale, Éric et Isabelle Tschopp publient un livre à deux voix pour revenir sur leur parcours, entre épreuve médicale et expérience de couple. Un témoignage intime, dont le vernissage a eu lieu jeudi à la Librairie du Baobab à Martigny.

Raconter la maladie, la greffe… et le couple, à deux voix : c’est le pari d’Éric et Isabelle Tschopp dans leur livre « Moi je te donne », paru le 31 mars aux Éditions Slatkine. Le vernissage se tenait jeudi à la Librairie du Baobab à Martigny.

L’ouvrage retrace leur parcours autour d’une transplantation rénale, vécue ensemble, du diagnostic jusqu’à aujourd’hui. Sept ans après l’opération, le couple valaisan a choisi de revenir sur cette période, avec l’envie de partager leur expérience… et leur regard croisé. Eric Tschopp :

Un récit qui ne s’arrête pas à la greffe elle-même, mais qui s’intéresse aussi à tout ce qui l’entoure : l’attente, le quotidien, et plus encore. Isabelle Tschopp :

« Moi je te donne », un témoignage à deux voix signé Éric et Isabelle Tschopp, disponible dès maintenant en librairie.

Ecoutez l’entretien en intégral :

/JGA