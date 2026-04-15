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Éoliennes à Martigny : un projet relancé, des réactions partagées

Le vent tourne à Martigny. Deux nouvelles éoliennes sont projetées près des gouilles du Rosel. Présenté à la population lors d’une soirée d’information, le projet entre dans une nouvelle phase.

Le vent pourrait bientôt redessiner le paysage au-dessus de Martigny. Deux nouvelles éoliennes sont en projet près des gouilles du Rosel. Une soirée d’information à la population s’est tenue mardi à la Salle communale de la cité octodurienne pour présenter le dossier.

Dans le détail, la Ville a publié le plan d’aménagement du parc des Courtis Neufs. Ces machines viendraient compléter l’éolienne du Mont d’Ottan, en service depuis 2008. Si un parc de trois machines était déjà prévu depuis 2013 dans le plan d’affectation des zones, le projet a pris du temps, notamment en raison de plusieurs développements menés en parallèle.

Les précisions de Paul-Alain Clivaz, coordinateur du projet :

Pour la Ville de Martigny, ce projet s’inscrit donc en complément de l’aménagement d’une zone de détente dans le secteur. L’exécutif y voit un potentiel positif, comme en témoigne la présidente de Martigny, Anne-Laure Couchepin-Vouilloz :

Le dossier est désormais consultable pendant 30 jours. À ce stade, il n’est pas possible de faire opposition, seules des observations peuvent être déposées.

Les précisions de la présidente de Martigny, Anne-Laure Couchepin-Vouilloz :

Des premières réactions ont émergé mardi soir après la présentation qui a rassemblé une huitantaine d’habitants, entre inquiétudes et parfois colère. Des réactions qui n’ont pas surpris Paul-Alain Clivaz, coordinateur du projet :

Le projet devra encore franchir plusieurs étapes avant une éventuelle réalisation, avec notamment une mise à l’enquête publique et une validation du Conseil général.