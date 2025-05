RC - Dernières infos

Envie de trinquer avec vos voisins ? Montreux vous tend la main

Envie de mieux connaître celles et ceux qui partagent votre palier ou votre rue ? La commune de Montreux vous invite à participer à la Fête des voisins, le 23 mai. Une occasion conviviale de renforcer les liens de quartier, ouverte à toutes et tous.

Et si vous osiez dire bonjour à vos voisins ? À l’instar de nombreuses villes dans le monde, Montreux célèbre aussi la Fête des voisines et des voisins. Prochaine édition : le 23 mai. L’occasion de créer du lien, de partager un repas ou simplement un verre, entre habitantes et habitants d’un même quartier. Pour Karim Boukahf, coordinateur à la maison de quartier Jaman 8 pour la commune de Montreux, cette journée peut profiter à tout le monde – mais tout particulièrement à un certain public :

Les personnes qui souhaitent organiser une fête peuvent s’inscrire jusqu’au 21 mai via le site internet de la commune. Un kit gratuit est remis à chaque groupe pour informer le voisinage et faire vivre la fête. Elena Ackermann, étudiante à la Haute école de travail social et de la santé à Lausanne et co-organisatrice, en précise le contenu :