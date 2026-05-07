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Entrez dans l’univers de Christine Aymon grâce au film de Christian Berrut

Le Montheysan Christian Berrut présente son dernier documentaire en avant-première à Monthey ce vendredi : Christine Aymon, de l’ombre à la lumière.

Le film plonge dans l’univers de l’artiste veroffiarde alors qu’elle préparait une exposition dans le Jura. Le réalisateur voulait comprendre le « besoin de créer » de Christine Aymon, reconnue pour ses sculptures souvent en bois, parfois gigantesques.

Christine Aymon et Christian Berrut reviennent sur l’origine de l’aventure…

Le film « Christine Aymon : de l’ombre à la lumière » est agendé vendredi à 18h30 au cinéma Plaza à Monthey et le 11 mai au Cinéma le Bourg à Sierre.

Christine Aymon revient également sur l’exposition qui a servi d’inspiration au film qui s’est tenue dans le Jura: