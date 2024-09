RC - Dernières infos

Entretiens – Élections communales 24 : les visions des partis pour l’avenir de Saint-Gingolph

À l’approche des élections communales valaisannes, nous vous proposons un dossier complet pour chaque commune. Coup de projecteur sur Saint-Gingolph, qui compte trois listes en course pour l’exécutif : le PLR+, la liste Entente et la liste Citoyenne.

Place aux entretiens à l’approche des élections communales valaisannes de cet automne. À Saint-Gingolph, trois candidats se sont prêtés aux jeux de porte-parole de leur liste, l’actuel président de la commune Damien Roch (PLR+), et deux nouveaux visages : Gérald Derivaz (Citoyenne) et Anthony Albrecht (Entente). Objectifs : comprendre les enjeux, les forces en présence et évoquer les dossiers importants qui attendent la commune du bout de lac au cours de la prochaine législature.

Un dossier concocté par Julie Gay :

L’entretien complet avec Damien Roch (PLR+)

L’entretien complet avec Gérald Derivaz (Citoyenne)

L’entretien complet avec Anthony Albrecht (Entente)