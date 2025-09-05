RC - Dernières infos

Entre Lavey-les-Bains et Morcles, la déviation restera en place

Depuis la fin du mois de janvier, une portion de la route entre Lavey-les-Bains et Morcles – au lieu-dit le Tilly – est interdite à toute circulation, y compris pour les piétions.

A la suite d’un éboulement, le canton de Vaud a observé que les falaises surplombant la route sont instables. Un risque élevé de chute rapides et importantes de pierres ne permet pas d’envisager un dégagement de l’axe cantonal.

Mario Gheza, le voyer de l’arrondissement Est et Thierry Buchs, ingénieur civil responsable des protections contre les dégâts des forces de la nature expliquent quelles initiatives ont été prises :

La déviation restera en place jusqu’à ce que le canton de Vaud termine l’étude des différentes solutions. Il rappelle de respecter scrupuleusement la signalétique mise en place.