Entre Bex et Villars, le train va disparaître durant huis mois

Les trains seront remplacés par des bus entre Bex et Villars dès lundi. Huit mois d’interruption qui serviront à la bonne marche de nombreux chantiers d’importance pour cette partie du BVB.

Le klaxon du bus remplacera le sifflement du train.

Dès lundi 16 mars, les trains entre Bex et Villars seront suspendus et remplacés par des bus jusqu’en novembre. Cette interruption permet aux Transports publics du Chablais de réaliser des chantiers d’importance de modernisation du tracé, dont l’élargissement du tunnel de Fontannaz-Seulaz encore la mise en conformité de la place du Marché à Bex.

Comme la route et le rail ne suivent pas exactement le même tracé, certains arrêts ont dû être légèrement déplacés et les horaires ont été adaptés en conséquence. Christelle Piguet, cheffe du département service clients pour les Transports publics du Chablais.

Ces travaux permettront, dès 2028, l’arrivée de nouvelles rames accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Huit mois d’interruption, du jamais vu aux Transports publics du Chablais. L’occasion de préparer un retour du train en grande pompe. On retrouve Christelle Piguet.

À noter que le train entre Villars et Bretaye continuera de circuler durant toute la période d’interruption. Autre information d’importance: les bus ne sont pas équipés pour transporter les vélos tout-terrain. Les amateurs de descente devront privilégier d’autres lignes.

Toutes les informations sur les travaux sont disponibles sur bvbinfo.ch.