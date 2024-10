RC - Dernières infos

Enquête : LSD, champignons hallucinogènes ou ecstasy : les psychédéliques à la rescousse de la santé psychique ?

Depuis 2014, plus de 3000 psychothérapies assistées par psychédéliques ont été menées légalement en Suisse.

LSD, champignons hallucinogènes ou encore ecstasy sont utilisés pour traiter la dépression, l’anxiété et les addictions toujours plus fréquentes. Depuis 20 ans, la santé mentale ne cesse de se dégrader dans le pays. A tel point que près de 20% de la population souffre de détresse psychologique, selon l’étude 2023 de l’Office Fédérale de la Statistique. Alors que les psychédéliques gagnent en popularité chez les chercheurs, psychiatres et patients, ces nouvelles substances font-elles partie des solutions pour endiguer la crise de la santé psychique ?

C’est une enquête signée Antoni Da Campo.

Les spécialistes estiment que la première autorisation officielle de la MDMA par la FDA pourrait survenir d’ici 2 à 3 ans. Une décision fortement attendue car elle ouvrirait la porte à la légalisation du LSD et autres psilocybines. En attendant, la Suisse reste pionnière dans l’usage et la recherche académique des psychédéliques. Au total, 7 des 12 universités suisses développent des études dans le domaine.