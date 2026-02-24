RC - Dernières infos

Enfants connectés, parents déboussolés ? Le débat s’invite à Bex

À quel âge offrir un premier smartphone ? Faut-il interdire, surveiller ou faire confiance ? Face aux écrans, les parents avancent sans mode d’emploi. Pour en parler concrètement, une soirée d’échange est organisée ce mardi à Bex.

Smartphone dans la poche dès 10 ans pour certains, 14 ans pour d’autres… Mais une chose est sûre : les écrans font désormais partie de l’éducation. Ce mardi à 19h30, à la Grande Salle de Bex, une soirée questions-réponses abordera les grands enjeux de la parentalité à l’ère du numérique : À quel âge offrir un smartphone ? Comment faire face à la captation de l’attention… et aux enjeux liés à la sexualité en ligne ?

Une rencontre animée par l’éducatrice spécialisée en éducation numérique, Noemi Knobel. Forte de dix ans d’expérience, elle plaide pour un équilibre entre interdiction et accompagnement :

Le débat dépasse d’ailleurs les frontières. Depuis décembre 2025, l’Australie interdit l’accès aux principaux réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Une mesure inédite, destinée à protéger la santé mentale des jeunes. Mais dans les milieux de la prévention, cette solution ne fait pas l’unanimité. On retrouve Noemi Knobel :

La soirée, organisée conjointement par les communes de Bex et Gryon, débute à 19h30 à la Grande Salle de Bex.

/JGA