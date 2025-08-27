RC - Dernières infos

En Valais, on veut mettre en valeur les métiers de l’hôtellerie et restauration

GastroValais et l’association hôtelière du Valais (AHV) lancent une campagne de communication pour valoriser les métiers de bouche. Le secteur est perçu comme difficile, même s’il continue d’attirer de nombreux apprentis.

Depuis plusieurs années, GastroValais et l’AHV travaillent à la promotion de la branche, afin de lutter contre la pénurie de main- d’œuvre et assurer la relève. Les deux associations ont analysé la perception que les jeunes (étudiants HES et apprentis) et les collaborateurs du secteur ont de l’hôtellerie-restauration. Une étude a été réalisée en ce sens, en collaboration avec l’institut tourisme de la HES-SO Valais.

Si tous les sondés mentionnent les contraintes inhérentes à l’activité (stress, salaires et difficulté d’équilibrer vie professionnelle et familiale), les professionnels concernés relèvent également de nombreux points positifs. Parmi ceux-ci: le contact avec la clientèle, le fait d’exercer un métier qui donne de la joie et de la satisfaction, travailler dans un cadre qui a une importance sociale, œuvrer en équipe parfois même dans une ambiance familiale, exécuter des tâches variées, avoir la possibilité de poursuivre sa carrière à l’international ou encore bénéficier d’un 13e salaire et de pourboires intéressants.

GastroValais et l’association hôtelière du Valais ont ainsi décidé de lancer cette semaine une campagne de communication pour valoriser leurs métiers et mettre en avant ces points positifs. L’objectif est de casser les clichés et présenter la réalité actuelle de leur secteur d’activité, grâce à des portraits de restaurateurs et hôteliers valaisans. L’idée des instigateurs de la campagne est de faire découvrir à la population le plaisir généré par ces métiers, souvent perçus comme difficiles. Ce qui n’empêche pas les métiers de bouche d’attirer de nombreux apprentis.

Stève Delasoie, directeur de GastroValais :

L’apprentissage dual mixte est une formation d’une année en école des métiers suivie de deux ans en entreprise.

Lara Berra, coprésidente de l’Association hôtelière du Valais et directrice de l’Hôtel suisse à Champéry :

Le concept de la campagne intitulée Les métiers du plaisir va se déployer sur au moins deux ans avec huit portraits, diffusés sur différents supports dans l’ensemble du canton du Valais.