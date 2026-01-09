RC - Dernières infos

En Valais, le plan des secteurs archéologiques est mis à jour

L’Office cantonal d’archéologie du canton du Valais met à jour le plan des secteurs archéologiques de nombreuses communes. Champéry, Evionnaz, Martigny, Massongex, Monthey ou encore Saint-Maurice, entres autres, sont concernées.

Il s’agit de sites reconnus comme potentiels lieux de découverte de ruines ou de vestiges archéologiques. Cette démarche permet d’informer les propriétaires ou acquéreurs de terrain que lors de travaux d’aménagement, l’office d’archéologie fait partie du processus de construction. Il ne s’agit en aucun cas d’une restriction de propriété, le service ne s’oppose pas aux constructions sauf cas absolument exceptionnel. Il peut également suggérer des alternatives Caroline Brunetti, archéologue cantonale du Valais.

Notez que ces plans de secteurs sont consultables sur le portail du canton du valais ou sur le site de l’office cantonale d’archéologie.

Retrouvez également en format plus long l’entretien avec l’archéologue cantonale: