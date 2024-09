RC - Dernières infos

En Valais, le Parlement des jeunes poursuit sa mission

La 3e session du Parlement des jeunes valaisan s’est tenue samedi à la Foire du Valais. Au programme notamment, les discussions et les votes sur les recommandations des groupes de travail.

Les soixante membres élus du PJVS œuvrent depuis janvier sur les thèmes de la mobilité et de l’accessibilité, du développement durable, sur l’école et la formation et sur les activités extrascolaires. Ces jeunes sont élus, comme l’explique le Montheysan Nathan Bernard, 16 ans :

Samedi, la quarantaine de jeunes de 14 à 19 ans présents proposaient entre autres l’organisation d’une journée dédiée à l’environnement ou d’introduire des cours d’économie plus « civique » dans écoles secondaires afin d’apprendre à remplir ses impôts ou un bulletin de vote.

Une partie de ces recommandations seront ensuite transmises au Grand Conseil. Sa présidente, Muriel Favre-Torelloz était justement présente samedi: