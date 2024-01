RC - Dernières infos

En Valais, dans les stations, les touristes sont aussi au rendez-vous

Les stations valaisannes de notre région ont fait le plein de visiteurs pendant les fêtes. Les six villages de Région Dents du Midi ont entamé la nouvelle année de manière festive avec les hôtes de passage venus de Suisse mais aussi de l’étranger.

Les animations mises sur pied ont connu un vif succès et du côté des remontées mécaniques des Portes du Soleil on se dit satisfait de l’entame de cette saison d’hiver. Notez que le téléski des Giettes, au-dessus de Monthey, ouvrira quant à lui prochainement, au plus tard le 20 janvier pour la course de ski alpinisme Valerette altiski.