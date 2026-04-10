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En manque de logements, Château-d’Oex construit sur sa place de jeu

Deux nouveaux immeubles sortiront de terre en décembre 2027 à Château-d’Oex.

Pour faire face à la pénurie chronique de logements dans la région, la commune s’associe à la Fondation Equitim pour créer 24 appartements locatifs à prix modérés dans le secteur du Parc Kearly. La place de jeu, qui constitue l’une des dernières parcelles communales constructibles, sera scindée en deux afin d’accueillir les résidences dans un style « chalet », tout en préservant un point d’eau. Le projet est crucial pour la commune et a été pensé pour les familles. Le nouveau syndic Pierre François Mottier salue un projet stratégique qui redonnera de l’élan au marché immobilier du Pays-d’Enhaut.

Pour rappel, les nouveaux habitants de Château-d’Oex rencontrent des difficultés croissantes pour se loger. En cause : un taux de vacance inférieur à 1 %, l’un des plus bas du canton de Vaud. Pierre François Mottier, revient sur les raisons de la forte croissance démographique de la commune.

Au-delà de la région, la crise du logement touche toute la Suisse. Pour Château-d’Oex, il est du ressort de la Confédération et des cantons d’agir politiquement pour résoudre ces pénuries.

ADC