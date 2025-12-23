RC - Dernières infos

En chaise roulante, Nathan et son papa repousseront les limites du handicap lors de la course de la Foilleuse

Plus de 200 coureurs seront au départ samedi de la mythique course nocturne de la Foilleuse à Morgins.

Parmi les randonneurs à ski chevronnés ce jour-là figurera le jeune Nathan Vouilloz, 7 ans, atteint d’une mutation génétique rare qui l’empêche de parler et de marcher. Accompagné de son père, de son oncle et de quatre bénévoles motivés, Nathan verra son équipe se relayer pour pousser sa chaise équipée de skis et gravir ensemble les 3 km et 520m de dénivelé positif.

Une balade de santé pour le papa, Nicolas Vouilloz, qui enchaîne depuis deux ans les triathlons et événements sportifs avec son fils. Ce partage dans l’effort est une manière pour le binôme de dépasser la maladie tout en sensibilisant la population au handicap. Nicolas Vouilloz.

Nathan et son papa lors du Tour du Chablais 2025 à Monthey. Crédit : Ça roule, ça rêve, c’est Nathan

Ces défis sportifs demandent beaucoup de préparation et permettent au duo de vivre des moments de plaisir ensemble.

A l’arrivée, Nathan et son équipe seront accueillis en grande pompe par toute la famille Vouilloz. Un moment fort en émotions qui motivera le père et son fils à accomplir en 2026 les 25km du trail Wildstrubel et leur premier triathlon olympique. A terme, le binôme ambitionne de réaliser un Iron Man. Leurs aventures sont à retrouver sur leur page Facebook : Ça roule, ça rêve, c’est Nathan.

L’interview complète de Nicolas Vouilloz, le papa de Nathan :

Antoni Da Campo