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En attendant la Futurostep, la station d’épuration de Gryon subit des travaux pour rester dans les normes

Le Conseil communal de Gryon a validé un préavis de 250’000 francs pour rénover la STEP de la commune. L’idée est de la faire tenir d’ici à la construction du projet de Futurostep.

La station d’épuration de Gryon doit être rénovée.

Le Conseil communal a validé lundi soir un préavis de près de 250’000 francs pour consolider l’ouvrage. L’installation, qui date de 1971, approche de la fin de sa vie. Dans une dizaine d’années, la bourgade sera raccordée au projet de Futurostep – une seule station pour dix communes – mais d’ici là, des travaux sont nécessaires pour permettre à l’infrastructure de tenir. Le syndic de Gryon, Pierre-André Burnier :

En attendant, le syndic de Gryon rappelle les bonnes pratiques.

Les améliorations prévues sur la STEP de Gryon permettront de rester dans les normes et d’éviter toute pollution.