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En 2027, le Pays d’Enhaut et la Gruyère accueilleront les plus beaux villages de la terre

Le Pays-d’Enhaut et la Gruyère accueilleront en 2027 l’assemblée générale de la Fédération internationale des plus beaux Villages de la Terre. Une première pour la Suisse, qui recevra les délégations des 12 pays membres de ce réseau regroupant plus de 1’000 localités à travers trois continents.

La décision a été confirmée lors de l’assemblée générale tenue cette semaine à Castellar de la Frontera, en Espagne. Les représentants internationaux se retrouveront notamment à Gruyères avant de poursuivre leur visite à Grandvillard, Rossinière et Rougemont, communes intégrées au réseau suisse.

Cette désignation constitue une reconnaissance importante pour l’association helvétique des Plus beaux Villages, mais implique aussi l’organisation d’un rendez-vous consacré aux échanges de bonnes pratiques autour du patrimoine, du tourisme durable et du développement des territoires ruraux.

À cette occasion, le Suisse Kevin Quattropani a également été élu président de la fédération internationale.

/Com