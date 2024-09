RC - Dernières infos

EMS Riond-Vert, liaison câblée, démographie : les enjeux du scrutin vouvryen

A l’approche des élections communales valaisannes du 13 octobre, Radio Chablais propose la série « Un jour, Une commune ».

On reste dans le Haut-Lac, à Vouvry. Entre le Rhône et les Cornettes de Bise, bien des enjeux d’avenir sont à prendre en compte par les futurs édiles. Tour d’horizon non exhaustif des défis socio-économiques, démographique et politiques qui attend la prochaine municipalité « Tzino » avec Guillaume Abbey.