EMS de Bex: le nouvel établissement accueillera ses premiers résidents début 2028

Le nouvel établissement médico-social « la Grande-Fontaine » de Bex ouvrira ses portes début 2028.

A la suite de la découverte d’un site archéologique romain, le chantier de l’EMS s’accélère et les premiers murs s’élèveront au printemps prochain. 65 millions de francs ont été investis pour bâtir une infrastructure aux chambres plus spacieuses, qui accueillera jusqu’à 124 résidents. Avec 40 places de plus qu’auparavant, le lieu permettra d’assurer les soins d’une population vieillissante. Thierry Michel, directeur de l’EMS de Bex.

L’EMS de Bex et ses 150 collaborateurs pourraient également être touchés par les coupes budgétaires annoncées par le Conseil d’État et se voir amputés de 250’000 francs de subventions annuelles. Une situation qui augmenterait la pression financière sur l’institution. Thierry Michel, directeur de l’EMS de Bex se veut rassurant tout en regrettant cette dynamique cantonale.

Autre amélioration notable au sein de l’EMS de Bex, un pôle santé pour seniors réunira généralistes, psychiatres, physiothérapeutes et ostéopathes au sein du même établissement.