Emmanuel Revaz, candidat des Vert-e-s au Conseil d’état

Les Valaisannes et les Valaisans sont à nouveau appelé aux urnes le 2 mars prochain. Quelques mois après les élections communales, voici les élections cantonales, où seront renouvelées les autorités législatives et exécutives du Vieux-Pays.

Place aux élections au Conseil d’état, avec la candidature du Vert de Salvan, Emmanuel Revaz. Guillaume Abbey a interrogé celui qui porte les idées écologistes, mais aussi la représentativité chablaisienne durant cette campagne. Emmanuel Revaz revient sur les motivations personnelles et partisanes de sa postulation.

Pour rappel, les cinq sièges sont convoités par 6 candidates et candidats. Aux côtés d’Emmanuel Revaz, seront en campagne le socialiste Mathias Reynard de Savièse, les centristes Franziska Biner de Zermatt et Christophe Darbellay de Martigny-Croix, le libéral-radical Stéphane Ganzer de Veyras et l’UDC de Naters, Franz Ruppen.

Un éventuel deuxième peut être organisé le dimanche 23 mars.

