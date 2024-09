RC - Dernières infos

Elections municipales valaisannes 2024: le débat de Vouvry

Trois listes portent 12 candidates et candidats à la municipalité de Vouvry, qui compte neuf places autour de sa table. Enjeu principal: le PLR va-t-il récupérer un ou deux sièges, et au passage la majorité ? Ou va-t-il garder ses trois élus actuels ?



Vouvry en Mouvement, avec 4 sièges actuellement fait alliance avec Le Centre qui en compte deux. Une liste indépendante « volonté et indépendance » porte un candidat. Et le PLR présente cinq postulants, dont ses trois sortants.

Le débat de Vouvry s’est déroulé entre deux candidats, pour Vouvry en Mouvement et Le Centre Ensemble Véronique Diab-Vuadens, présidente de la Commune, et pour le Parti Libéral-Radical de Vouvry Cédric Vuadens, municipal. A noter l’absence du candidat de la liste numéro trois Volonté et indépendance » malgré notre invitation.

Débat à Vouvry – partie 1

Débat à Vouvry – partie 2