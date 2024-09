RC - Dernières infos

Elections communales VS : Les entretiens – Vionnaz

3 listes pour 7 sièges au Conseil communal : c’est le postulat de départ des élections à Vionnaz.

Les citoyennes et citoyens sont appelés à renouveler les autorités en place en automne. Et pour vous familiariser avec les enjeux dans notre région nous vous proposons d’en savoir un peu plus sur la commune de Vionnaz.

Un dossier préparé par Xavier Borgeaud.

L’entretien complet avec Julien Clapasson, PLR Vionnaz-Torgon

L’entretien complet avec Yoann Schmid, Le Centre Vionnaz-Torgon

L’entretien complet avec Raphaël Filliez, UDC Vionnaz