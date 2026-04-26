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Elections communales VD : Blonay-Saint-Légier et Ormont-Dessus ont choisi leur nouveau syndic tandis que Bex se prépare à un second tour

Les nouveaux syndics du Chablais vaudois sont tous connus… ou presque. À Blonay-Saint-Légier, l’indépendant Stéphane Krebs est arrivé dimanche largement en tête des élections à la syndicature en obtenant plus de 62% des suffrages face à la municipale socialiste Laura Ferilli.

Un excellent résultat qui lui donne envie de rassembler tout en apportant un regard nouveau sur la gestion communale. Stéphane Krebs.

A Ormont-Dessus, c’est l’élu sortant François Genillard qui a décroché le siège avec plus de 54% des voix sur la liste de l’Entente communale. Satisfait, il se sent prêt à relever les nombreux défis qui attendent la commune ces prochaines années.

Seul Bex n’a pas de nouveau visage à la tête de sa municipalité et devra passer par un second tour le 17 mai. Avec 870 bulletins en sa faveur (36,22%), le syndic sortant Alberto Cherubini est plébiscité, au coude-à-coude avec le centriste Michael Dupertuis, deuxième avec 808 voix (33,63%). Ce dernier annonce d’ores et déjà rester en lice sans alliance avec le PLR-UDC arrivé troisième (29,23%).

De son côté, le chef de file socialiste est confiant pour cette seconde manche et est déterminé à défendre son siège coûte que coûte. Alberto Cherubini.

En prévision du second tour à la syndicature du 17 mai, le parti bellerin Avançons-Ouverture appelle le PLR Emmanuel Capancioni, troisième du scrutin, à se retirer.

ADC