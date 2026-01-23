RC - Dernières infos

Élections communales VD 2026 : qui décidera demain pour Montreux ?

Les élections communales vaudoises auront lieu au mois de mars prochain. Une échéance importante pour la population et les communes du canton.

Depuis lundi 12 janvier, les listes sont officiellement déposées dans les communes concernées, marquant le coup d’envoi de la campagne.

À partir d’aujourd’hui, Radio Chablais vous propose une série quotidienne consacrée aux communes de notre région. Chaque jour, une commune, pour faire le point sur les enjeux locaux, les forces en présence et les listes qui se présentent. On commence avec Montreux.

« Qui décidera demain pour ma commune ? » : Sept voix pour exposer les priorités montreusiennes

Dans ce premier format audio, un·e représentant·e de chacune des listes en présence répond à une question unique :

Quels enjeux souhaitez-vous défendre pour Montreux en tant que municipal·e ?

🎧 À écouter ci-dessous :

Ces prises de parole permettent de saisir les grandes lignes des priorités mises en avant par chaque liste.

« Enveloppe électorale » : Les candidats face aux grandes thématiques communales

Pour approfondir les visions politiques, Radio Chablais a également proposé le format « Enveloppe électorale ». Le principe : chaque candidat·e tire une enveloppe parmi six thématiques clés — aménagement du territoire et logements, mobilité et transports, finances publiques et gouvernance, culture et vie associative, environnement et durabilité — et découvre trois questions auxquelles il ou elle répond spontanément.

Quentin Talon, décroissance alternatives

Henri Rollier, Vert’libéral

Susanne Lauber Fürst et Olivier Mark, PLR Les libéraux-Radicaux Montreux

Emmanuel Gétaz, Montreux Libre

Pierre Lombardo, UDC Montreux

Yves Depallens, Tellement Montreux

Irina Gote, socialiste et Béatrice Tisserand, Les Vert·e·s Montreux

Pour rappel, le premier tour des élections communales se tiendra le dimanche 8 mars. Un second tour est prévu le 29 mars.