Elections communales VD 2026 : qui décidera demain pour Château-d’Oex ?

À quelques semaines des élections communales vaudoises 2026, les candidates et candidats à Château-d’Oex poursuivent leur campagne. Forces politiques en présence, enjeux pour la prochaine législature et visions portées par les candidates et candidats à la Municipalité : Radio Chablais propose un dossier spécial pour mieux comprendre ce qui se jouera dans les urnes.

Les élections communales vaudoises approchent et les listes en lice sont désormais connues. Le 8 mars prochain, la population de Château-d’Oex sera appelée à désigner celles et ceux qui conduiront la commune pour la prochaine législature.

Logement, mobilité, aménagement du territoire, finances communales ou encore dynamisme associatif : les enjeux sont nombreux et touchent directement le quotidien des habitantes et habitants. Autant de thèmes qui s’invitent déjà au cœur de la campagne.

Dans ce contexte, Radio Chablais propose un dossier spécial consacré à la Château-d’Oex afin de présenter les forces politiques en présence et de donner la parole aux candidates et candidats à la Municipalité à travers plusieurs formats journalistiques.

🎧 À écouter ci-dessous :

« Qui décidera demain pour ma commune ? » : Quatre voix pour exposer les priorités à Château-d’Oex

Dans ce premier format audio, un·e représentant·e de chacune des listes en présence pour le Conseil communal répond à une question unique :

Quels enjeux souhaitez-vous défendre pour Château-d’Oex?

🎧 À écouter ci-dessous :

Ces prises de parole permettent de saisir les grandes lignes des priorités mises en avant par chaque liste.

« Enveloppe électorale » : Les candidats face aux grandes thématiques communales

Pour approfondir les visions politiques, Radio Chablais a également proposé le format « Enveloppe électorale ». Le principe : un (ou deux) candidat(s)·e (es) à la Municipalité tire une enveloppe parmi six thématiques clés — aménagement du territoire et logements, mobilité et transports, finances publiques et gouvernance, culture et vie associative, environnement et durabilité — et découvre trois questions auxquelles il ou elle répond spontanément.

Etienne Roch, candidat Liste Libre

Maximilen Stauber, candidat Liste Indépendante

Myriam Stucki Tinouch, candidate Liste PS

Cosette Hämmerli et Nicole Schnegg, candidates Liste PLR

Céline Baux et Pascal Berruex, candidats Liste UDC

Pour rappel, le premier tour des élections communales se tiendra le dimanche 8 mars. Un second tour est prévu le 29 mars.