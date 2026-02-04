RC - Dernières infos

Elections communales vaudoises : quels enjeux pour Corseaux

À quelques semaines des élections communales vaudoises de 2026, la commune de Corseaux entre en campagne. Forces politiques en présence, enjeux pour la prochaine législature et visions portées par les candidates et candidats à la Municipalité : Radio Chablais propose un dossier spécial pour mieux comprendre ce qui se jouera dans les urnes le 8 mars.

Les élections communales vaudoises approchent et les listes en lice sont désormais connues. Le 8 mars prochain, la population de Corseaux sera appelée à désigner celles et ceux qui conduiront la commune pour la prochaine législature.

Mobilité, aménagement du territoire, environnement, finances communales ou encore pouvoir d’achat : les enjeux sont nombreux et touchent directement le quotidien des habitantes et habitants. Autant de thèmes qui s’invitent déjà au cœur de la campagne.

🎧 Ce qu’il faut savoir avant de voter à Corseaux :

Dans ce contexte, Radio Chablais propose un dossier spécial consacré à Corseaux, afin de présenter les forces politiques en présence et de donner la parole aux candidates et candidats à la Municipalité à travers le format radiophonique de la question unique.

« Qui décidera demain pour ma commune ? » : Des voix pour exposer les priorités de la commune

Dans ce format audio, un·e représentant·e de chacune des listes en présence répond à la question suivante : Quels enjeux souhaitez-vous défendre pour Corseaux en tant que municipal·e ?

🎧 À écouter ci-dessous :

Pour rappel, le premier tour des élections communales se tiendra le dimanche 8 mars. Un second tour est prévu le 29 mars.