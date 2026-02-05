RC - Dernières infos

Elections communales vaudoises: la Municipalité de Gryon attise les convoitises

Dans le cadre des élections communales vaudoise, Radio Chablais vous propose de découvrir les différents partis des communes que nous couvrons. A Gryon, une liste avec neuf noms est en lice pour la Municipalité.

Mais avant de découvrir les enjeux pour l’exécutif, petit portrait général de ces élections à Gryon.

🎧 Ce qu’il faut savoir avant de voter à Gryon

On reprend la présentation de cette liste pour la Municipalité de Gryon. Après les présentations des trois Municipaux sortants, dont le syndic ainsi que deux actuels conseillers communaux, place aux citoyens: