Elections communales vaudoises: à Villeneuve, plusieurs visions s’opposent

Dans le cadre des élections communales vaudoise, Radio Chablais vous propose de découvrir les différents partis des communes que nous couvrons. A Villeneuve, trois listes sont en lice pour la Municipalité.

Mais avant de découvrir les enjeux pour l’exécutif, petit portrait général de ces élections à Villeneuve.

🎧 Ce qu’il faut savoir avant de voter à Villeneuve

Nous avons adressé une question unique à un représentant de chaque liste pour la Municipalité:

Enfin, des représentants des listes en lice pour les municipales de Villeneuve relèvent le défi des enveloppes : répondre à des questions surprises, glissées dans une enveloppe thématique choisie.

La liste de l’Entente, avec son représentant Dylan Karlen, a choisi l’enveloppe « Aménagement du territoire et logement »

Ensuite, Marie-Claude Pellet et Nicolas Riesen sont venus à la radio pour la liste PLR. Ils ont aussi choisi l’enveloppe « Aménagement du territoire et logement »

Enfin, deux représentants de la liste PS/Verts, Léonard Studer et Serge Lopez, ont choisi l’enveloppe « Economie locale, tourisme et attractivité »