Elections communales vaudoises 2026: quels enjeux pour la commune d’Ormont-Dessous?

À quelques semaines des élections communales vaudoises de 2026, la commune d’Ormont-Dessous entre en campagne. Forces politiques en présence, enjeux pour la prochaine législature et visions portées par les candidates et candidats à la Municipalité : Radio Chablais propose un dossier spécial pour mieux comprendre ce qui se jouera dans les urnes le 8 mars.

Les élections communales vaudoises approchent et les listes en lice sont désormais connues. Le 8 mars prochain, la population d’Ormont-Dessous sera appelée à désigner celles et ceux qui conduiront la commune pour la prochaine législature. Mobilité, aménagement du territoire, environnement, finances communales ou encore pouvoir d’achat : les enjeux sont nombreux et touchent directement le quotidien des habitantes et habitants. Autant de thèmes qui s’invitent déjà au cœur de la campagne.

🎧 Ce qu’il faut savoir avant de voter à Ormont-Dessous :

Dans ce contexte, Radio Chablais propose un dossier spécial consacré à Ormont-Dessous, afin de présenter les forces politiques en présence et de donner la parole aux candidates et candidats à la Municipalité à travers le format radiophonique de la question unique.

« Qui décidera demain pour ma commune ? » : Des voix pour exposer les priorités de la commune

Dans ce format audio, un·e représentant·e de chacune des listes en présence pour la Municipalité et le Conseil communal répond à la question suivante : Quels enjeux souhaitez-vous défendre pour Ormont-Dessous ?

🎧 À écouter ci-dessous : Pour la liste « L’Entente communale » pour la Municipalité Clément Dupertuis et pour le Conseil communal, sur la liste « Ormont-Dessous Libre et Solidaire » Eric Ginier.

Pour rappel, le premier tour des élections communales se tiendra le dimanche 8 mars. Un second tour est prévu le 29 mars.