Élections communales 2026 : quels enjeux pour Rougemont ?

À quelques semaines des élections communales vaudoises de 2026, la campagne politique de Rougemont bat son plein. Forces politiques en présence, enjeux pour la prochaine législature et visions portées par les candidats à la Municipalité : Radio Chablais propose un dossier spécial pour mieux comprendre ce qui se jouera dans les urnes le 8 mars.

Les élections communales vaudoises approchent et les listes en lice sont désormais connues. Le 8 mars prochain, la population de Rougemont sera appelée à désigner ceux qui conduiront la commune pour la prochaine législature.

Nouveau collège, places en crèche, sécurité, renforcement de la mobilité douce, sécurisation des piétons ou encore respect du budget : les enjeux sont nombreux et touchent directement le quotidien des habitants. Autant de thèmes qui s’invitent déjà au cœur de la campagne pour une municipalité renouvelée.

🎧 Ce qu’il faut savoir avant de voter à Rougemont:

Dans ce contexte, Radio Chablais propose un dossier spécial consacré à Rougemont, afin de présenter les forces politiques en présence et de donner la parole aux candidats à la Municipalité à travers le format radiophonique de la question unique.

« Qui décidera demain pour ma commune ? » : Des voix pour exposer les priorités de la commune

Dans ce format audio, un·e représentant·e de chacune des listes en présence répond à la question suivante : Quels enjeux souhaitez-vous défendre pour Rougemont en tant que municipal·e ?

🎧 À écouter ci-dessous : Liste de la Municipalité : André Reichenbach. Liste centriste « Vive la vie ! » : Christophe Barbey.

Pour rappel, le premier tour des élections communales se tiendra le dimanche 8 mars. Un second tour est prévu le 29 mars.

Antoni Da Campo