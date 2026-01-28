RC - Dernières infos

Élections communales 2026 : quelles visions pour l’avenir d’Yvorne ?

À l’approche des élections communales vaudoises 2026, Radio Chablais propose une couverture dédiée à la commune d’Yvorne. Forces politiques en présence, enjeux pour la prochaine législature et visions portées par les candidats à la Municipalité : tour d’horizon d’une campagne qui s’annonce déterminante pour l’avenir de la commune.

À Yvorne, les élections communales approchent et les listes en lice sont désormais connues. Le 8 mars prochain, la population sera appelée à désigner celles et ceux qui conduiront la commune pour la prochaine législature.

Logement, mobilité, aménagement du territoire, finances communales, vie culturelle ou encore dynamisme associatif : les enjeux sont nombreux et touchent directement le quotidien des habitantes et habitants. Autant de thèmes qui s’invitent déjà au cœur de la campagne.

🎧 Ce qu’il faut savoir avant de voter à Yvorne

Dans ce contexte, Radio Chablais propose un dossier spécial consacré à la commune d’Yvorne, afin de présenter les forces politiques en présence et de donner la parole aux candidates et candidats à la Municipalité.

« Qui décidera demain pour ma commune ? » : Six candidats pour cinq sièges

Dans ce format audio, tous les candidats, réunis sous la même bannière Entente communale, répondent à une question unique : Quels enjeux souhaitez-vous défendre pour Vevey et pourquoi votre candidature représente-t-elle un choix pertinent pour la Municipalité ?

🎧 À écouter ci-dessous :

Pour rappel, le premier tour des élections communales se tiendra le dimanche 8 mars. Un second tour est prévu le 29 mars.

/JGA