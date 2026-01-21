RC - Dernières infos

Élections communales 2026: quelles priorités pour la Tour-de-Peilz ?

À quelques semaines des élections communales vaudoises de 2026, la Tour-de-Peilz entre en campagne. Forces politiques en présence, enjeux pour la prochaine législature et visions portées par les candidates et candidats à la Municipalité : Radio Chablais propose un dossier spécial pour mieux comprendre ce qui se jouera dans les urnes le 8 mars.

Les élections communales vaudoises approchent et les listes en lice sont désormais connues. Le 8 mars prochain, la population boélande sera appelée à désigner celles et ceux qui conduiront la commune pour la prochaine législature.

Logement, mobilité, aménagement du territoire, finances communales, vie culturelle ou encore dynamisme associatif : les enjeux sont nombreux et touchent directement le quotidien des habitantes et habitants. Autant de thèmes qui s’invitent déjà au cœur de la campagne.

🎧 Ce qu’il faut savoir avant de voter à la Tour-de-Peilz

Dans ce contexte, Radio Chablais propose un dossier spécial consacré à la Tour-de-Peilz, afin de présenter les forces politiques en présence et de donner la parole aux candidates et candidats à la Municipalité à travers le format radiophonique de la question unique.

« Qui décidera demain pour ma commune ? » : Des voix pour exposer les priorités boélandes

Dans ce format audio, un·e représentant·e de chacune des listes en présence répond à la question suivante : Quels enjeux souhaitez-vous défendre pour la Tour-de-Peilz en tant que municipal·e ?

🎧 À écouter ci-dessous : Véronique Ansermet (Les Vert.e.s), Alession Grutta (PLR), Line Pillet (Vert’Libéraux), Jean-François Baur (Le Centre & Indépendants) et Alice Gavillet (La Tour-de-Peilz libre)

Un espace pour d’autres voix

Certaines candidates et certains candidats ont également souhaité prendre la parole dans le cadre de ce dossier spécial. Un espace complémentaire leur est proposé ici.

🎧 La vision de Piero Negro (PSDG)

Pour rappel, le premier tour des élections communales se tiendra le dimanche 8 mars. Un second tour est prévu le 29 mars.

/JGA