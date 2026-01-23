RC - Dernières infos

Élections communales 2026: quelles priorités pour Aigle ?

À quelques semaines des élections communales vaudoises de 2026, Aigle entre en campagne. Forces politiques en présence, enjeux pour la prochaine législature et visions portées par les candidates et candidats à la Municipalité : Radio Chablais propose un dossier spécial pour mieux comprendre ce qui se jouera dans les urnes le 8 mars.

Les élections communales vaudoises approchent et les listes en lice sont désormais connues. Le 8 mars prochain, la population aiglonne sera appelée à désigner celles et ceux qui conduiront la commune pour la prochaine législature.

Logement, mobilité, aménagement du territoire, finances communales, vie culturelle ou encore dynamisme associatif : les enjeux sont nombreux et touchent directement le quotidien des habitantes et habitants. Autant de thèmes qui s’invitent déjà au cœur de la campagne.

🎧 Ce qu’il faut savoir avant de voter à Aigle

Dans ce contexte, Radio Chablais propose un dossier spécial consacré à Aigle, afin de présenter les forces politiques en présence et de donner la parole aux candidates et candidats à la Municipalité à travers le format radiophonique de la question unique.

« Qui décidera demain pour ma commune ? » : Des voix pour exposer les priorités aiglonnes

Dans ce format audio, un·e représentant·e de chacune des listes en présence répond à la question suivante : Quels enjeux souhaitez-vous défendre pour Aigle en tant que municipal·e ?

🎧 À écouter ci-dessous : Claudia Manna (Vert.e.s et ouverts), Jean-Luc Duroux (Démarche citoyenne), Gabriel Clément (UDC), Fabrice Cottier (PLR), Maude Allora (Alternatives), Stéphane Montangero (PS)

Pour rappel, le premier tour des élections communales se tiendra le dimanche 8 mars. Un second tour est prévu le 29 mars.

/LJ