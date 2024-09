RC - Dernières infos

Elections communales 2024: découvrez les 6 listes présentées à Martigny

A l’approche des élections communales valaisannes qui se déroulent le 13 octobre, Radio Chablais vous propose de découvrir les candidats de chaque commune. Direction Martigny et ses 6 listes: le PLR, le Centre, les Verts, le Parti Socialiste, l’UDC et l’APRES (Alternative Populaire Radicale Ecologique et Socialiste).

Nous avons été à la rencontre de chaque parti à Martigny, afin de leur demander quelles thématiques ils souhaitaient mettre en avant dans leur campagne, mais aussi quels gros dossiers attendent les futurs élus pour la prochaine législature. Six candidats de chaque liste ont répondu à nos questions, afin de proposer un large tour d’horizon à nos auditeurs. Découvrez leurs interviews ci-dessous.

Jonathan Bochatay (PLR)

Jérôme Fournier (le Centre)

Milaim Rexhepi (PS)

François-Xavier Flipo (UDC)

Mathilde Michellod (les Verts)

ainsi qu’Antoine Conforti (L’APRES)

Ecoutez l’entretien diffusé dans notre émission 17h Mag

Le verdict tombera le 13 octobre prochain, lors des résultats de ces élections.

Léa Jornod