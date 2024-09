RC - Dernières infos

Elections communales 2024: découvrez les 3 listes présentées à Val d’Illiez

A l’approche des élections communales valaisannes qui se déroulent le 13 octobre, Radio Chablais vous propose de découvrir les candidats de chaque commune. Direction Val d’Illiez et ses 3 listes: UDC et Indépendants, Ouverture Val d’Illienne et Carpe Diem

Nous avons été à la rencontre de chaque liste à Val d’Illiez, afin de leur demander quelles thématiques ils souhaitaient mettre en avant dans leur campagne, mais aussi quels gros dossiers attendent les futurs élus pour la prochaine législature.

Liste n°1: UDC et Indépendants

Nous les avons contacté en leur proposant une interview, proposition qu’ils ont décliné.

Liste n°2: Ismaël Perrin pour Ouverture Val d’Illienne

Liste n°3: Frédéric Ecoeur pour Carpe Diem

Ecoutez l’entretien diffusé dans notre émission 17h Mag

Le verdict tombera le 13 octobre prochain, lors des résultats de ces élections.

Léa Jornod