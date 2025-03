RC - Dernières infos

Elections cantonales valaisannes 2025: les résultats pour le Grand Conseil

Les résultats des élections au Grand Conseil sont tombés. Le point sur les districts de Monthey, Saint-Maurice et Martigny.

District de Monthey

Députés

PLR : 5 (Sonia Tauss-Cornut, Thomas Birbaum, Mathieu Couturier, Andrea Duchoud et Fabienne Rime)

Le Centre : 4 (Françoise Métrailler, David Mariétan, Delphine Michaud et Jacques Berra)

PS : 4 (Véronique Chervaz, Blaise Carron, Clément Borgeaud et Aferdita Bogiqi)

UDC : 3 (Alexandre Cipolla, Romain Gex-Fabry et Damien Raboud)

Les Verts : 1 (Carole Morisod)

Suppléants

PLR : 5 (Yvan Arlettaz, Jonathan Merz, Evelyne Delavy, Sébastien Morisod et Evelkyne Scaletta)

Le Centre : 4 (François Vaudan, Sandro Fontana, Audrey Baratte et Christian David)

PS : 4 (Olivier Ostrini, Marie-Soline Rouvinez, Elda Weissbrodt et Esther Posse)

UDC : 3 (Jean-Baptiste Udressy, Raphaël Filliez et Alexis Udressy)

Les Verts : 1 (Julie Cacheiro)

District de Saint-Maurice

Députés

Le Centre : 2 (Laurent Rey et Stéphanie Revaz Martignoni)

PLR : 1 (Damien Revaz)

AdG : 1 (Emilie Teixeira Perren)

Les Verts : 1 (Emmanuel Revaz)

UDC : 1 (Brian Neukom)

Suppléants

Le Centre : 2 (Frédéric Rey-Bellet et Patrick Coquoz)

PLR : 1 (Florian Piasenta)

AdG : 1 (Laura Décaillet)

Les Verts : 1 (Laurent Golay)

UDC : 1 (+1) (Blaise Vouillamoz)

District de Martigny

Députés

Suppléants

Développement suit…