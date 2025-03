RC - Dernières infos

Elections cantonales valaisannes 2025: les résultats définitifs du Conseil d’Etat sont tombés

Les résultats par commune pour l’élection du futur Conseil d’Etat valaisan sont tombés. Franziska Biner est élue dès le premier tour, avec 50,72% des voix. Quatre ans après le retrait d’Esther Waeber-Kalbermatten, Franziska Biner est la deuxième femme à entrer au gouvernement valaisan.

Selon les résultats définitifs, la Zermattoise Franziska Biner a obtenu 51’149 voix, soit 729 suffrages de plus que la majorité absolue. La députée au Grand Conseil a devancé son colistier Christophe Darbellay (2e, 41’376) de près de 10’000 voix. Si le ticket du Centre a parfaitement fonctionné, ce dernier n’en termine pas moins que quatrième dans la partie francophone du canton, également devancé par Stéphane Ganzer (PLR). Mathias Reynard (PS) termine à la troisième place (41’368), devant Franz Ruppen (UDC, 37’341). Le socialiste est sorti en tête tant à Martigny, Monthey qu’à Sion.

Cinquième, Stéphane Ganzer (32’692 voix) a comptabilisé de 13’152 suffrages de plus que l’écologiste Emmanuel Revaz (19’540). Le citoyen de Salvan et les cadres de son parti ont jusqu’à mardi, pour choisir de se lancer ou non dans un second tour prévu le 23 mars. Le libéral-radical a fait mieux que son adversaire écologiste dans tous les districts, à l’exception de celui de Saint-Maurice où Emmanuel Revaz est domicilié. Le citoyen de Salvan a notamment concédé près de 5000 voix dans le district de Sierre. Premier tant à Crans-Montana qu’à Sierre justement, Stéphane Ganzer s’est encore classé deuxième à Martigny mais avant-dernier dans le Haut-Valais.

Découvrez ci-dessous les résultats, commune par commune:

Saint-Gingolph

Le socialiste Mathias Reynard arrive en tête de la commune du bout du lac, avec 101 voix. Vient ensuite le PLR Stéphane Ganzer, avec 61 suffrages. Le centriste Christophe Darbellay arrive ensuite avec 54 voix, à égalité avec l’UDC Franz Ruppen, et la centriste Franziska Biner. Le Vert Emmanuel Revaz arrive en 6e position avec 34 voix.

Port-Valais

Là aussi, le socialiste Mathias Reynard s’impose avec 359 voix, devant le centriste Christophe Darbellay avec 284 votes et le PLR Stéphane Ganzer, 267 suffrages. L’UDC Franz Ruppen vient ensuite à égalité avec Franziska Biner, du Centre, 251 voix pour l’un et l’autre, devant le Vert Emmanuel Revaz et ses 199 votes.

Vouvry

Le socialiste Mathias Reynard remporte la première place à Vouvry avec 308 votes suivi du PLR Stéphane Ganzer avec 290 voix et du centriste Christophe Darbellay et ses 249 voix. Sa colisitière Franziska Biner vient ensuite avec 219 voix suivi de l’UDC Franz Ruppen , avec 187 votes et du Vert Emmanuel Revaz avec 157 voix.

Vionnaz

Carton plein pour le Centre, avec Franziska Biner en tête et ses 297 voix, suivie de Christophe Darbellay, avec 288 votes. Viennent ensuite le socialiste Mathias Reynard avec 281 suffrages et l’UDC Franz Ruppen avec 213 voix. Le PLR Stéphane Ganzer avec 206 voix et le Vert Emmanuel Revaz avec 143 votes ferment la marche.

Collombey-Muraz

A Collombey-Muraz, le Socialiste Mathias Reynard arrive en tête des suffrages avec 784 voix. Les Centristes Christophe Darbellay et Franziska Biner viennent ensuite avec respectivement 560 et 551 votes. Ils sont suivis par le PLR Stéphane Ganzer avec 458 voix, l’UDC Franz Ruppen, avec 447 votes et le Vert Emmanuel Revaz avec 326 suffrages,

Monthey

A Monthey aussi, le socialiste Mathias Reynard remporte la majorité, avec 1665 voix. le PLR Stéphane Ganzer vient ensuite avec 1055 voix, talonné par les Centristes Christophe Darbellay avec 1036 voix et Franziska Biner avec 1013 voix. Le Vert Emmanuel Revaz arrive 5e avec 729 voix, suivi de très près par l’UDC Franz Ruppen avec 722 voix.

Massongex :

C’est le socialiste Mathias Reynard qui remporte le plus de voix à Massongex, 202. Il est suivi par les Centristes Franziska Biner, avec 176 voix et Christophe Darbellay avec 171 voix. le PLR Stéphane Ganzer vient ensuite, avec 123 votes et l’UDC Franz Ruppen termine 5e avec 116 voix devant le Vert Emmanuel Revaz et ses 89 suffrages.

Troistorrents :

A Troistorrents, le socialiste Mathias Reynard s’impose avec 538 voix devant les deux Centristes Christophe Darbellay, avec 499 votes et Franziska Biner avec 487 voix. L’UDC Franz Ruppen arrive 4e avec 422 voix devant le PLR Stéphane Ganzer avec 365 voix et le Vert Emmanuel Revaz et ses 246 suffrages.

Val d’Illiez

Ici, c’est l’UDC Franz Ruppen qui s’impose avec 286 voix remportées devant les centristes Christophe Darbellay avec 265 voix et Franziska Biner avec 253 voix. le socialiste Mathias Reynard prend le 4e rang avec 167 suffrages. Le PLR Stéphane Ganzer vient ensuite avec 132 votes, suivi par le Vert Emmanuel Revaz avec 83 votes.

Vérossaz :

A Vérossaz, le socialiste Mathias Reynard remporte le plus de suffrages, 144, devant les centristes Christophe Darbellay et Franzizska Biner à égalité, 99 voix chacun. le Vert Emmanuel Revaz arrive 4e avec 82 voix. le PLR Stéphane Ganzer, avec 72 voix et l’UDC Franz Ruppen, avec 59 votes, ferment la marche.

Saint-Maurice :

A Saint-Maurice, on a aussi privilégié le candidat socialiste Mathias Reynard avec 541 voix. Le Vert Emmanuel Revaz arrive ensuite avec 461 suffrages. Suivent les centristes Franziska Biner avec 419 voix, et Christophe Darbellay et ses 392 suffrages remportés. Stéphane Ganzer et Franz Ruppen viennent en dernier (341 et 248 voix pour l’un et l’autre).

Evionnaz :

Le socialiste Mathias Reynard remporte le vote d’Evionnaz avec 194 voix, suivi des centristes Franziska Biner et ses 132 voix et Christophe Darbellay et ses 129 voix. Le PLR Stéphane Ganzer arrive ensuite, avec 96 votes, suivi du vert Emmanuel Revaz, avec 90 voix et de l’UDC Franz Ruppen, avec 76 voix.

Salvan

Sans surprise, dans la commune du candidat vert Emmanuel Revaz, c’est lui qui arrive en tête avec 297 voix. Il est suivi du socialiste Mathias Reynard, avec 251 votes. Les centristes Christophe Darbellay et Franziska Biner arrivent ensuite avec respectivement 219 et 209 voix chacun. Le PLR Stéphane Ganzer prend le 5e rang avec 172 voix et Franz Ruppen finit dernier avec 83 votes.

Finhaut :

A Finhaut, les Centristes s’imposent. D’abord Franziska Biner avec 57 voix, suivie de très près par Christophe Darbellay avec 54 votes. le Vert Emmanuel Revaz arrive ensuite, avec 45 voix, suivi de très près par Mathias Reynard, avec une voix de différence, 44. L’UDC Franz Ruppen et le PLR Stéphane Ganzer ferment la marche avec 26 voix chacun.

Trient :

A Trient, 3 candidats arrivent en tête. Le centriste Christophe Darbellay, le Socialiste Mathias Reynard, et le PLR Stéphane Ganzer remportent chacun 28 voix. Ils sont suivi de la centriste Franziska Biner, qui gagne 24 voix, puis le Vert Emmanuel Revaz, avec 21 voix et de l’UDC Franz Ruppen, avec 18 votes.

Léa Jornod / ATS