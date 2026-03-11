RC - Dernières infos

Election tacite pour le 2ème tour à Ormont-Dessus

Il n’y aura pas de 2ème tour pour les élections communales vaudoises à la municipalité d’Ormont-Dessus.

Jean-Marie Schlaubitz et Patrick Grobéty, de la liste « Entente communale », sont élus tacitement pour la législature 2026-2031. Ils rejoignent leurs colistiers de la liste « Entente communale » Nicole Tougne-Genillard, François Genillard et Nicolas Pittet, les 3 élus du premier tour de dimanche dernier.