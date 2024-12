RC - Dernières infos

Election au Conseil d’Etat valaisan 2025 : Emmanuel Revaz se met à disposition des Vert.e.s

La candidature du résident de Salvan, député au Grand Conseil et chef du groupe des Vert.e.s, doit être formellement entérinée par l’assemblée extraordinaire du parti le 19 décembre prochain.

Agé de 48 ans, marié et père de trois enfants, il est devenu depuis quelques années une personnalité politique du parti écologiste valaisan. En plus d’être député au Grand Conseil depuis 2017, et Chef du groupe des Vert.e.s depuis 2024, Emmanuel Revaz a été candidat au Conseil National en 2023. Biologiste de formation, il travaille à l’Antenne valaisanne de la Station ornithologique suisse et copréside le Parc naturel régional de la Vallée du Trient.