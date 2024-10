RC - Dernières infos

ECVS24 – Trois candidats en course pour la vice-présidence

Après un premier tour qui a permis de définir les nouveaux membres du conseil municipal de Collombey-Muraz, une nouvelle bataille est en cours. Elle porte sur le poste de la vice-présidence. Trois candidats sont en course.

À Collombey-Muraz, les élections du conseil municipal ont accouché d’un statu quo. Si trois nouvelles personnes intègrent l’exécutif de la commune chablaisienne, la répartition des partis politiques n’a quant à elle pas bougée. Idem pour la présidence, avec l’élection pour un deuxième mandat du socialiste Olivier Turin.

La bataille porte donc sur la vice-présidence et Ils sont trois à se lancer dans la course. Plus de détail grâce à ce dossier préparé par Ludovic Turin :

Entretien complet avec Françoise Métrailler (Le Centre) :

Entretien complet avec Côme Vuille (PLR) :

Entretien complet avec Mikael Vieux (UDC)_: