RC - Dernières infos

ECVS24 – Les résultats à Finhaut

Trois partis pour le conseil communal de Finhaut. Les citoyens ont élus leurs autorités ce dimanche comme toutes les autres communes valaisannes.

C’est une première pour Finhaut, il y aura trois partis au conseil communal. La liste Harmonie qui récoltent 46,9% des votes, avec respectivement 100 voix pour Andrea Ridolfi et 99 voix pour Caroline Huguenin. Vient ensuite la liste Horizons avec Cédric Revaz et Valentin Gay-des-Combes respectivement 77 et 70 voix. Puis Le Centre avec Romain Fournier qui comptabilise 52 voix.

Élections communales – Finhaut :

Ridolfi Andrea, HARMONIE, élu

Huguenin Caroline, HARMONIE, élue

Revaz Cédric, Horizons, élu

Gay-des-Combes Valentin, Horizons, élu

Fournier Romain, Le Centre, élu

Martine Vuistiner