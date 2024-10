RC - Dernières infos

ECVS24 – Les résultats à Dorenaz

A Dorenaz, les citoyens n’ont pas eu a se prononcer pour l’élections de leurs autorités communales. Le nombre de candidats étant égal au nombre de sièges à pourvoir, l’élection est tacite.

Face au manque de candidats, les partis se sont mis d’accord pour déposer une liste unique avec cinq candidats, dont trois sortants, pour l’élection au Conseil municipal. Il s’agit de Jean-Yves Buthey, Michel Genoud et Barbara Panziera qui se sont remis au service de la population. Ils sont accompagnés de deux nouveau venus Jean-Yves Clavien et Dominique Bruchez. La composition correspond donc à la répartition actuelle des sièges à l’exécutif, à savoir trois PLR, un représentant de l’Entente et une représentante de Soli’Dorénaz.

Élections communales – Dorenaz:

Buthey Jean-Yves, élu

Genoud Michel, élu

Panziera Barbara, élue

Clavien Jean-Yves, élu

Bruchez Dominique, élu

Martine Vuistiner