ECVS24 – Après l’exécutif, place aux législatif avec cinq listes à Collombey-Muraz

Alors que les exécutifs des différentes communes valaisannes sont connus, place aux législatifs avec les élections du Conseil général. Coup de projecteur sur la commune de Collombey-Muraz

Le Conseil général compte 45 sièges. Cinq partis politiques sont en course pour cette élection. Ainsi on y retrouve une liste pour « Le Centre », parti majoritaire, avec actuellement 15 sièges. Vient ensuite le PLR, deuxième formation avec 10 sièges. Le PS et l’UDC comptent eux 8 sièges chacun et enfin les Verts dispose de leur côté de quatre sièges.

Pour rappel l’élection aura lieu le 10 novembre 2024.

Retrouvez les listes complètes et les noms des candidates et candidats :

Parti Socialiste – Liste N° 1

Carron Eveline

Clivaz Cherryl

Imeri Merita

Neves Chloé

Nicolas Michael

Oberson Patrick

Ostrini Jean-Marc

Pereira Donika

Tissières Petten Isabel

Le Centre – Liste N° 2

Agosti Céline

Aliji Lendita

Arlettaz Pauline

Bajramaj Arian

Biolzi Stéphanie

Brunetti Giovanni

Donnet Thomas

Ebener Yann

Fürst Valentin

Hauri Serge

Joris Lionel

Lattion Carole

Marini Frédéric

Mayor Céline

Métrailler Marie

Ouzaid Mohamed (Simo)

Ruiz Noé

Schaffhauser Pascal

Tutic Mislav

Weber Nolan

L’UDC – Liste N° 3

Gex-Fabry Julien

Gex-Fabry Romain

Giovanola Arnaud

Gygax Raphaël

Jomini Jonathan

Jordan Tatiana

Mermod Loïc

Rouiller Adrien

Ruchet Frédéric

Sechaud Joël

Vanay Guillaume

Vannay Damien

Zumbach Patrick

Les Libéraux Radicaux (PLR) – Liste N° 4

Birbaum Thomas

Brendle Christophe

Doval Manuel

Lienhard Régis

Vuille Côme

Chablais Sébastien

Cottet Loan

Delaloye Julie

Dévaud Sloane

Ferrero Elenterio

Maret Mathieu

Moret Daniel

Rio Samuel

Turin Angeline

Zermatten Laura

Jaquier Tekuada

Les Vert.e.s – Liste N°5

Fauquet Lucie

Morisod Carole

Vuadens Laetitia

De Gol Killian

Savary Thi Danh

Ludovic Turin