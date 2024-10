RC - Dernières infos

ECVS 2024 – Les listes en course pour le conseil général de Monthey

Alors que les exécutifs des différentes communes valaisannes sont connus, place aux législatifs avec les élections du Conseil général. Honneur à Monthey.

Pour l’élection au conseil général de Monthey, on retrouve les cinq mêmes listes que pour l’exécutif. À savoir : le PLR, le Parti Socialiste et Gauche Citoyenne, le Centre, les Verts et Monthey Demain. Les 60 sièges du « parlement communal » sont actuellement répartis ainsi : 19 pour le parti Libéral Radical, 12 pour le Centre, autant pour le PS et la gauche citoyenne, cinq pour les Verts, six pour l’UDC, cinq pour l’Entente pour Monthey et un indépendant.

Pour rappel l’élection aura lieu le 10 novembre 2024.

Retrouvez les listes complètes et les noms des candidates et candidats :

Parti Libéral-Radical Monthey-Choëx – Liste N° 1

Madame ANTHAMATTEN Carole, Conseillère générale

Monsieur BELLWALD Antoine, Président du Conseil général

Monsieur COUTURIER Mathieu, Conseiller général et Député

Madame DUCHOUD Andrea, Conseillère générale et Députée-suppléante

Monsieur FAUST Pierre-Yves, Conseiller général

Monsieur FOUGEIRET Stéphane, Conseiller général

Madame FRANC Mélanie, Conseillère générale

Madame NANCHEN Catherine, Conseillère générale

Madame THURRE-MILLIUS Diane, Conseillère générale

Monsieur ARLETTAZ Yvan, Médecin

Monsieur BATISTA Filipe, Comptable

Monsieur CEPI Jonathan, Assistant technique en salle d’opération

Madame DORSAZ Pauline, Aide-comptable

Monsieur GREMAUD Bryan, Directeur de travaux en génie civil

Monsieur GULAS Florent, Etudiant en ingénierie mécanique

Madame JAQUET Raffaella, Senior Consultant Key Account chez Adecco

Monsieur LAMAS Eduardo, Directeur NORBA Valais

Monsieur MOULIN Pierre-Yves, Employé de banque retraité

Madame NANCHEN Lisa, Assistante administrative

Madame NININ Nadine, Collaboratrice administrative

Monsieur SHALA Zenun, Chef d’entreprise en énergie renouvelable

Parti Socialiste et Gauche Citoyenne — Liste N° 2

Madame BLUMENTHAL Blanka, Conseillère générale, aide à la vie scolaire PS

Monsieur BORGEAUD Clément, Conseiller général, Député-suppl., porte-parole du PS Suisse

Monsieur BURRI Robert, Conseiller général, Député, travailleur social retraité – Indép.

Monsieur D’ERRICO Adrien, Conseiller général, maître d’enseignement – POP-VS

Monsieur OSTRINI Olivier, Conseiller général, Député-suppl., enseignant – PS

Monsieur SONNATI Guillaume, Conseiller général, Député, responsable d’institution – PS

Madame TUOR Mama Jacky, Conseillère générale, infirmière retraitée – PS

Monsieur CATANESE Natale, Retraité – PS

Madame DELITROZ Sianne, Etudiante – PS

Madame ESTEVE Allioucha, Indépendante – PS

Madame GASHI MUSLI Benita, Directrice Foyer Anawim – PS

Monsieur MARIETHOZ Quentin, Opérateur en chimie – PS

Monsieur MARTINEZ Alexandre, Assistant agent technique – POP-VS

Madame MICHAUD Nadia, Enseignante spécialisée – PS

Madame NIKLAUS Lila, Etudiante – PS

Madame PASCHE Gabrielle, Factrice – PS

Madame PREVITI Sandra, Syndicaliste – PS

Monsieur VELIZ Christian, Educateur social HES – PS

Le Centre Monthey-Choëx — Liste N° 3

Madame ANNEN Indrid, Gestionnaire de dossiers spécialisés

Monsieur BEINER Nicolas, Spécialiste en marketing

Madame BRESSAN CESCATO Karine, Directrice d’achats

Monsieur CLEMENT David, Area sales manager

Monsieur DAVID Christian, Ingénieur en énergies

Madame JANKOVIC Anita, Educatrice sociale

Madame LABANTI Thérèse, Curatrice

Monsieur MARIETAN David, Conseiller en assurances et entrepreneur

Monsieur MARTELLOTTA Mario, Conseiller en assurances et prévoyance

Monsieur MIGNOT Philippe, Commerçant diplômé

Madame MISSILIEZ Isabelle, Educatrice de la petite enfance

Monsieur MOREL Didier, Conducteur de train

Monsieur MULTONE Stéphane, Conducteur de travaux

Monsieur POCHON Pascal Laborant, en chimie

Monsieur SELIMOVIC Armin, Gérant d’un restaurant

Madame ZARA Tiziana, Team leader

Les Verts-es — Liste N° 4

Monsieur BATTEUR Christophe, Ingénieur

Madame CHALOKH Sara, Ingénieure

Madame DA SILVA Belina, Etudiante HES

Madame CRAUSAZ Sandy, Educatrice

Madame BREU FRACHEBOUD Catherine, Directrice de théâtre

Monthey Demain — Liste N° 5

Madame NANCHEN Jacqueline, Retraitée

Madame BRUTE SUERO Melina, Commerçante

Madame METRAILLER Estelle, Employée de commerce

Madame MONTEIRO Sharonne, Cheffe d’entreprise

Madame RAMOS DOS SANTOS Mélanie, Naturaliste

Madame RAPIN Sophie, Assistante médicale

Madame RICHOZ Fanny, Tatoueuse

Madame MULTONE Nancy, Directrice

Monsieur QUARROZ Martin, Commerçant

Monsieur RABOUD Damien, Représentant

Monsieur RIESLE Gérald, Cuisinier

Monsieur BESSE Claudy, Moniteur de conduite

Monsieur BRAEM Patrick-Alexandre, Economiste d’entreprise

Monsieur CARAMANOLIS Joseph, Chauffeur indépendant

Monsieur CASSATA Francesco, Conseiller de vente

Monsieur DERIVAZ Vincent, Militaire de carrière

Monsieur GINOLIN Alexandre, Directeur

Monsieur GRAU Christophe, Electricien

Monsieur GRAU Ludovic Opérateur en chimie

Monsieur KILAJ Rilind Vendeur

Monsieur PASQUIER Joël Opticien et optométriste

Monsieur RUEGG Mathieu Electricien

Monsieur SOLIOZ Dan Opérateur en chimie

Monsieur TORRENT Julien Comptable

Monsieur ZELENOVIC Nedeljko Psychologue

Monsieur NEURY Michel Employé de banque