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ECVD26 – Résultat du 2ème tour à Villeneuve: Le PLR et le PSVi & Les Verts prennent le contrôle de la Municipalité

Le deuxième tour des élections communales vaudoises a permis de désigner les cinq membres de la Municipalité de Villeneuve. Les électeurs ont placé en tête les candidats du PLR et du PSVi & Les Verts, mettant fin au suspense du premier tour.

Après un premier tour marqué par un ballotage serré, Villeneuve connaît désormais la composition de son exécutif communal. Les électeurs ont élu Nicolas Riesen, Marie‑Claude Pellet et Marcel Rechsteiner pour le PLR, ainsi que Léonard Studer et Arbër Jagoda pour le PSVi & Les Verts.

Ils ont devancé Serge Lopes, Dylan Karlen et Jean‑Daniel Zufferey, qui n’ont pas réussi à se faire élire. Les résultats confirment la tendance du premier tour : Nicolas Riesen, nouveau candidat, a su séduire les électeurs et se hisser en tête, tandis que Léonard Studer et Marie‑Claude Pellet ont conservé leur place, garantissant une certaine stabilité dans l’exécutif villeneuvois.

/LT