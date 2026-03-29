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ECVD26 – Résultat du 2ème tour à Vevey: la gauche conserve sa majorité, le PLR signe son retour

Le second tour des élections communales a permis de désigner les sept derniers membres de l’exécutif veveysan. La gauche écologiste confirme sa majorité, tout en intégrant des représentants d’autres forces politiques.

À Vevey, les résultats du second tour des élections communales viennent compléter la Municipalité. Après un ballotage général à l’issus du premier tour, la population veveysanne a plébiscité Laurie Willommet, Antoine Dormond, Johanne-Saskia Gay et Alexandra Melchior pour les Verts-PS, Pascal Moillat pour Vevey Libre, Patrick Bertschy pour le PLR et Gabriela Kampf pour le groupe Décroissance alternative. Ils ont été préférés au sortant Vincent Imhof (Centre-Vert Libéral), Élodie Lopes (Décroissance alternative), Oliver Ghorayeb (EAV) et Bassem El Khansaa (EAV), qui n’ont pas obtenu de siège.

Pour rappel. au premier tour, aucun candidat n’avait atteint la majorité absolue. C’est toutefois Laurie Willommet qui était arrivée en tête, suivie de son colistier Antoine Dormond et de Johanne-Saskia Gay. Le syndic sortant Yvan Luccarini, en dernière position avec 24,8 % des suffrages, avait vu son parcours être interrompu.

L’annonce des résultats sur la place de l’Hôtel de Ville de Vevey dimanche après-midi. © Radio Chablais

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